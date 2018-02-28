爱奇艺赴纳斯达克IPO：拟融资15亿美元

【中关村在线新闻资讯】2月28日消息，今日爱奇艺正式在美国提交IPO申请，据招股书披露，爱奇艺融资目标15亿美元。高盛集团、瑞士信贷集团、和美国银行将担任此次IPO承销商。 爱奇艺申请在纳斯达克上市，股票代码IQ。



爱奇艺赴纳斯达克IPO（图片来自baidu）

相关知情人士去年表示，爱奇艺寻求的市场估值为100亿美元，计划融资15亿美元。其中50%用于扩展和加强内容，10%用于加强技术，40%为运营资金及其他公司事务，此外，将运用一部分募集资金收购及购买产品、服务、科技。

根据爱奇艺招股书显示，爱奇艺2017年总营收为173.784亿（26.710亿美元），较2016年的112.374亿增长54.6%。爱奇艺2015年的营收为53.186亿元。

其中，爱奇艺2017年会员收入为65.360亿（10.046亿美元），较2016年的37.622亿增长73.7%。爱奇艺2015年的会员服务收入为9.97亿。

爱奇艺的会员服务收入占总收入百分比从2015年的18.7%上升至2016年的33.5%，并在2017年进一步上升至37.6%。

从2011年起，爱奇艺开始探索视频会员服务的广大市场空间。2016年6月，爱奇艺宣布有效VIP会员数突破2000万。

2017年8月初百度公布2017年第二季度财报，披露爱奇艺会员数超过3000万。

而此次招股书披露，截至2017年12月31日，爱奇艺付费会员数为5080万，其会员业务规模增长幅度接近Netflix2017年全年2400万的新增会员数量。

爱奇艺的在线广告收入从2015年的33.999亿增长至2016年的56.504亿，同比增长66.2%，2017年为81.589亿（12.540亿美元），同比增长44.4%。

公开资料显示，爱奇艺，原名奇艺，于2010年4月22日正式上线。2011年百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股，并于2012年11月3日收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份，成为其单一最大股东，自此，爱奇艺成为百度系一个重要成员。

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