早报：苹果市值超9000亿美元 一加7被曝光

【科技早餐】

●苹果市值再超9000亿美元 此前曾获股神巴菲特力挺

“股神”沃伦-巴菲特（Warren Buffett）周一表示，他旗下的伯克希尔-哈撒韦公司去年买入的苹果股票比其它股票都多。受此推动，苹果股价周一上涨1.98%，报收于178.97美元，逼近180.10美元的历史最高价。按照当日收盘价计算，苹果市值再次突破9000亿美元，达到9081亿美元。

Z点评：苹果和亚马逊都是“首家一万亿美元“市值公司有力竞争者。



苹果市值再超9000亿美元（图片来自baidu）

【行业热闻】

●传美国政府评估博通收购高通：有可能阻止交易

路透援引3位知情人士的话称，美国外国投资委员会（CFIUS）已经开始对博通收购高通的计划进行评估。博通是一家位于新加坡的芯片公司，它有意收购高通。如果交易威胁美国的国家安全，CFIUS有权阻止。

●微信与支付宝均提供海外退税服务 海外购物更方便

最近中国两大移动支付平台微信和支付宝近期与退税公司达成合作，中国游客可通过各自的手机程序进行退税。据iResearch的调查显示，2016年，中国的移动支付交易达到5.5万亿美元，成为世界上最大的移动支付市场。

●苹果将于年内推出史上最大版iPhone

消息人士周一透露，苹果当前正筹备在今年下半年发布三款智能手机：一款史上最大屏幕的iPhone，一款同尺寸的iPhone X的升级产品，以及一款拥有一些旗舰机型特性的相对廉价设备。该消息还称，苹果还考虑在一些地区推出双卡双待版大屏幕iPhone，以满足经常出国的欧洲和亚洲商务用户的需求。

●欧盟：只有爱尔兰全额追缴苹果税款 才会撤销起诉

据外媒报道，爱尔兰只有全额追缴苹果欠下的160亿美元税款，欧盟委员会才会撤销对他们的起诉。去年10月，欧盟委员会因爱尔兰未能追缴苹果所欠的税款，将其告上了欧洲法院。当时，苹果被判定于2016年8月在爱尔兰获取非法税务利益。根据欧洲法律，在欧盟委员会作出决定之后，追缴税款一般需要4个月时间。

●谷歌透明度报告：收到过240万次移除搜索结果的请求

根据其发布的报告，谷歌似乎经常被请求移除某些搜索结果。在2014到2017年间，谷歌收到了大约240万次请求，最终被同意的只占43%。在这些移除搜索结果的请求中有大约三分之一的是有关个人要求谷歌移除其社交媒体历史记录等个人信息的。另外还有20%的请求是个人想移除犯罪记录的请求，即请求移除那些自己被政府网站或犯罪报告提到的页面。

●疑似一加7真机现身：屏占比极高

有微博网友曝料了两张新机谍照，据称是一加的新旗舰，但不会叫一加6，而是命名为一加7。从谍照看，一加7采用了玻璃机身设计，正面赫然是个刘海屏，但比iPhone X上的窄多了，左右边框和下巴也非常非常窄，因此屏占比极高。背部为居中垂直排列双摄像头，下方依次排列着闪光灯、长圆形指纹识别模块，以及一加LOGO。

●Win10下一大版本RS5曝光：增云剪切板

Windows 10 RS5现在已经在微软内部进行，相比RS4的各种修Bug，这款全新的大版本更新显然更容易吊起吃瓜群众们的兴趣，毕竟看新功能总比看bug养眼多了。新控制中心融合了通知栏、系统图标栏的部分功能，通过功能按钮、快捷滑杆等设置，让使用者能够更快捷、方便地调整如屏幕亮度、Wifi热点、焦点辅助、夜间模式等参数。

●高通发布骁龙5G模组方案：整合上千个组件

全新的骁龙5G方案集成度非常高，在几个模组中就集成了1000多个组件，可大大降低终端设计的复杂性、成本，加快部署并降低进入门槛。该模组涵盖数字、射频、连接、前端功能组件，其中关键组件包括AP应用处理器、Modem基带调制解调器、内存、PMIC电源管理单元、RFFE射频前端、天线、无源组件。

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