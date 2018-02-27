今日头条收购Boss直聘真的不是空穴来风

近日关于今日头条将收购招聘应用Boss直聘的传言在网上流传，尽管Boss直聘创始人赵鹏已经回应称并不知情，但仍然有人认为这件事是可信的。毕竟就在同一天，阿里收购饿了么的消息在上午刚刚辟谣，下午就正式宣布收购了，互联网界的“辟谣”已经没多大公信力了。

当然，我们也无意于纠结这个传闻到底是真是假，我们好奇的是这次的传闻来得比以往都要“另类”。一般来说，像今日头条和Boss直聘这种八杆子打不着的收购传言在可信度上会更高一些，毕竟造谣的都想不出这种谣言的意义。

可能还有人不大清楚Boss直聘是个什么软件，简单来说，这是个招聘类的App，主打的创新点是能够让求职者与招聘公司老板直接进行线上聊天，省去中间环节，提升招聘和应聘双方的效率。



Boss直聘和今日头条有何关系？

看到这可能就有人产生疑问了，我们都知道今日头条是做内容分发的，跟这个招聘软件能扯上什么关系呢？但事实上，这两者之间还真有交集。

今日头条曾和Boss直聘联合发布过《媒体内容与媒体从业者生态报告》，在去年10月又合作过“超级品牌月”活动。可见今日头条和Boss直聘的渊源并不浅，那么今日头条到底看中Boss直聘什么呢？

其实从《媒体内容与媒体从业者生态报告》这份报告中我们就能看出一些端倪。作为一个招聘类服务，Boss直聘手中掌握着丰富的用户资料，而且这些资料大部分还都是“简历”这种信息高度集中具体的档案，可以说价值极高。

今日头条是做内容分发的，对于媒体业界的从业生态一直保持着高度的敏感，Boss直聘能够提供的资料无疑能够加强头条在自身领域的优势。但还不仅仅是如此，在这个大数据和人工智能的时代，样本数据的重要性不言而喻，Boss直聘掌握的用户数据对于今日头条，无论是在用户画像、精准投放、数据分析方面都有很大的作用。

另外，Boss直聘也可以帮助今日头条进行流量变现。今日头条主要的优势在于作为入口的流量，本身的盈利模式相对比较传统。但Boss直聘不同，其盈利主要是靠招聘信息费和增值服务，也就是说只要今日头条为其进行导流，Boss直聘就能直接产生收益，帮助头条进行流量变现。



今日头条对用户数据高度敏感

上面我们分析了今日头条收购Boss直聘的理由，那么Boss直聘有为什么会甘心卖给今日头条呢？我们认为有几个方面的考虑。

第一是资金问题，我们发现Boss直聘在2016年8月的第5轮融资之后就再也没有融资记录了，以互联网行业的烧钱速度，2800万美元真的不是太经得起花。而去年的“李文星死亡事件”给Boss直聘造成了很大的冲击，可以说Boss直聘的日子并不算太好过。

因此，今日头条选择在这个时候抛出橄榄枝对于Boss直聘来说可能是雪中送炭，Boss直聘接受收购要约也不是没有可能。

第二是业务发展层面，目前Boss直聘的主要用户还是集中在互联网领域，尽管开辟了全门类的招聘版块，但影响力很低。相反，今日头条的用户构成涵盖了各行各业，如果得到今日头条的用户引流，Boss直聘的业务范围将会得到很大的拓展。

从这几个角度来看，Boss直聘对今日头条来说确实是有用的，同时Boss直聘也需要今日头条这样的金主和流量入口，一拍即合完全是有可能的。

诚然现在今日头条没有回应，Boss直聘直接辟谣，但以互联网圈子一贯的尿性，说不定哪天就会传出两家“牵手”的消息，到时候大家也不要诧异。

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