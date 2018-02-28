对于区块链，京东是这么打算的。

平昌冬奥会闭幕式上，京东物流亮相北京8分钟环节，物流已经成为京东制胜的关键法宝之一。不过京东的野心可并不仅此而已，在区块链概念席卷朋友圈的今天，京东已经开始了行动。

京东发布AICA计划

去年6月，京东宣布成立“京东品质溯源防伪联盟”，与农业部、国家质检总局、工信部等部门，运用区块链技术搭建“京东区块链防伪追溯平台”。平台将逐步通过联盟链的方式，实现线上线下零售的商品追溯与防伪，保护品牌和消费者的权益。

本月 ，京东物流正式加入全球区块链货运联盟（BiTA），将丰富的中国物流行业经验和区块链技术运用成果与全球多家行业巨头共同交流与探讨，未来将持续通过区块链的先进技术，优化供应链流程、加强跨境物流沟通、推进行业合作及发展。

近期，京东又推出一项名为“AI Catapult Accelerator（AICA）”的项目，以扶持初创企业在区块链领域的业务。该项目将于2018年3月启动，为期6个月，第一批成员均为海外初创公司，包括，CanYa，Bluzelle、Nuggets、Republic Protocol、Devery和Bankorus。

京东区块链布局短期将围绕物流展开

区块链技术让人们想起最多的就是数字加密货币以及所衍生的ICO项目。不过这仅仅是区块链技术应用场景中很小的一部分。

区块链技术本身所具有的去中心化、连续性、可追溯性等特点，相较现有的互联网技术，能更好地减少信息交互和企业运营过程中的摩擦阻力。因此除了数字加密货币，在金融，物流，物联网，网络安全，证明与公证等领域将会率先爆发。



京东物流（图片来自baidu）

现在京东推出“京东区块链防伪追溯平台”，以及加入全球区块链货运联盟，都是京东在物流领域的布局。

首先，“京东区块链防伪追溯平台”就应用了区块链技术全程可追溯的特征，将生产、运输、仓储、清关、报检和配送等相关环节的信息有效串联起来，用户就能一键掌握商品的全供应链情况，说白了就是买的放心。

其实京东在其新零售样板京东7FRESH上就已经有体现，其“魔镜”系统就能显示水果等的产地、甜度等详细信息。

至于京东加入全球区块链货运联盟，这中间除了能应用上区块链可追溯性的特点外，更是很好地体现出区块链去中心化的特点。即物流系统中出现多个主体时就会造成信息传递存在安全风险，信任成本高企。因此运用区块链自身分布式记账的技术，可以使得信息与信息之间独立，并且的去中心化、去信任等优势可以充分发挥。

物流是京东的根本，因此京东搭上区块链更多考虑的是凭借在区块链上的先驱优势，打造自己的物流平台，以京东为核心，既可以实现不同物流企业坚实的信息互联，又能实现国内与国外的互联，从而与菜鸟那种松散的联盟向区分开。

京东推出“AI Catapult Accelerator（AICA）”这个计划表面上看是孵化创业公司，背后的布局是借此来寻找区块链其他应用前景的可能。当看到好的项目，自然是近水楼台。

京东区块链布局仍小心翼翼

目前区块链还处在灰色地带，因此京东也好，其他如腾讯、阿里巴巴、美图、小米以及迅雷等投身于区块链领域的企业都是面临风险的。

风险在于“合法”的靴子何时落地，当前对于区块链来讲最大的问题就是对区块链技术的一种共识，但是现在却被用来当做了资本炒作的工具。很多人运用区块链技术仅仅是为了发币或者是高ICO项目赚快钱，这让监管层始终没有对区块链放松警惕。

不法分子利用比特币高度匿名机制进行不法交易、ICO项目圈钱诈骗……

风险又跟收益相关联。虽然区块链技术现在应用场景大部分是“数字加密货币”，但是现在投资区块链的企业，都关注在区块链底层技术升级上。 只有区块链底层技术升级了，应用场景才能更广。

当前Ethereum所推崇的“智能合约”，就是区块链技术上的一大亮点，它的价值远比以太坊币高得多。另一个像是Fabric，它是IBM搭建了一条通用的联盟链架构，开发者可以基于此快速开发自己的应用。

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