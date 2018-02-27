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    谷歌即将正式重启谷歌眼镜：增加AR功能

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯2月27日消息，近日有国外媒体撰文表示，谷歌公司即将重启他们的头戴设备Google Glass，并且还会加入增强现实功能。由于谷歌之前吸收了大量HTC的相关团队，这样的传言也在逐渐增加真实性。

    谷歌即将正式重启谷歌眼镜：增加AR功能
    谷歌即将正式重启谷歌眼镜：增加AR功能（图片来自于谷歌）

            谷歌硬件业务负责人奥特洛日前在接受采访时表示，智能的头戴设备对于谷歌来说仍然是一个非常有吸引力的项目。不过值得玩味的时候，奥特洛认为智能眼镜要变成一个大众市场产品，还有很多年时间。除了智能手机之外，谷歌正在考虑未来开发提供增强现实体验的其他产品。

            去年八月份的时候，Glass for Work的合作伙伴Streye平台对外宣布，他们将正式面向市场推出企业版谷歌眼镜，售价也达到了1829美元。Glass for Work已经获得了谷歌公司的授权，距离谷歌首次公布这款产品的时候已经过去了五年。

            谷歌眼镜企业版拥有780mAh电池和32GB存储空间，这款产品是谷歌与其专业合作伙伴网络提供的商业产品。同时，谷歌眼镜可以获得更加快速的无线网络，这主要得益于谷歌眼镜企业版可以运行英特尔的Atom处理器。扬声器和视野传感器也是这次谷歌眼镜企业版的重要提升部分。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌即将正式重启谷歌眼镜：增加AR功能http://news.zol.com.cn/679/6793069.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6793069.html report 993    【中关村在线新闻资讯】2月27日消息，近日有国外媒体撰文表示，谷歌公司即将重启他们的头戴设备Google Glass，并且还会加入增强现实功能。由于谷歌之前吸收了大量HTC的相关团队，这样的传言也在逐渐增加真实性。谷歌即将正式重启谷歌眼镜：增加A...
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