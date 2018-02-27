FB隐瞒信息案和解 扎克伯格赔3500万美元

【中关村在线新闻资讯】2月27日消息，Facebook以及该公司CEO马克·扎克伯格此前因为在2012年进行IPO时隐瞒了公司的增长情况而被股东集体诉讼。据路透社报道，今日Facebook以及扎克伯格以3500万美元的代价达成了和解。



FB隐瞒信息案和解（图片来自baidu）

本周一诉讼双方在曼哈顿联邦法院达成和解，本和解已经获得了地区法院法官罗伯特·斯威特（Robert Sweet）初步审定。

以阿肯色教师退休系统以及加利福尼亚州弗雷斯诺县雇员退休协会为首的股东认为，Facebook在在2012年5月IPO（首次公开招股）之前，隐瞒了对未来增长前景的担忧，他们认为移动设备的普及有可能会导致Facebook营收下降，但是Facebook并未在IPO之前披露这个风险。因此他们以此为由将Facebook告上法庭。该集体诉讼的对象除了Facebook公司之外，还包括公司COO雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）以及董事皮特·蒂尔（Peter Thiel）。

Facebook在2012年5月18日正式上市，每股发行价为38美元，但是在随后一年的时间里，Facebook股价一直在泥潭中挣扎，直到一年后才开始反弹。截止今日收盘，Facebook公司的市值大约5379亿美元。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：FB隐瞒信息案和解 扎克伯格赔3500万美元http://news.zol.com.cn/679/6793066.html