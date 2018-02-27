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    博通出价到1600亿美元？高通：否则免谈

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯2月27日消息，本周一高通董事长Paul Jacobs致函Broadcom首席执行官Hock Tan，邀请他签署保密协议并进行尽职谈判。不过这项交易并没有预想的顺利。高通日前放话，博通需出价到1600亿美元，否则免谈。

    博通出价到1600亿美元？高通：否则免谈
    博通出价到1600亿美元？高通：否则免谈（图片来自baidu）

         高通公开表示，如果其竞争对手博通公司将出价提高到1600亿美元，涵盖250亿美元的债务，高通将同意被收购。博通曾在去年11月主动提出出价1300亿美元，但遭到高通董事会的一致拒绝。

    　　高通拒绝博通的第一次出价的原因有两个：一是高通认为公司价值被低估，同时，“监管存在重大不确定性。”前者向外界表明，一旦报价提高，高通可能接受收购条件，今天的消息似乎证实了这一点。高通重申博通出价不够高，并要求后者将报价提高到每股90美元以上。

          与此同时，博通一直没有放弃收购高通的计划。媒体援引消息人士透说法，美国银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利在内，已同意向博通提供最多1000亿美元的信贷工具，其中包括50亿美元的循环贷款和过桥贷款。

    　  并且，私募股权公司KKR和CVC Capital Partners也同意与银湖一起，为博通的这笔交易提供60亿美元的可转债融资。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6793048.html report 1047    【中关村在线新闻资讯】2月27日消息，本周一高通董事长Paul Jacobs致函Broadcom首席执行官Hock Tan，邀请他签署保密协议并进行尽职谈判。不过这项交易并没有预想的顺利。高通日前放话，博通需出价到1600亿美元，否则免谈。博通出价到1600亿...
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