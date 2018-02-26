板上钉钉！内部人士确认阿里将全资收购饿了么

【中关村在线新闻资讯】2月26日消息，今天有媒体报道，阿里巴巴将出资95亿美元收购饿了么。现在一位接近交易的内部人士透露，阿里收购饿了么是“板上钉钉的事”。



内部人士确认阿里将全资收购饿了么（图片来自baidu）



消息人士称，阿里收购饿了么是“板上钉钉的事”，但他认为不一定完全是现金收购，可能会掺杂换股交易的方式。 原因是，饿了么在2017年8月宣布并购阿里巴巴向饿了么提供了10亿美元的融资才完成了收购。饿了么当时的估值为50—60亿美金。

援引腾讯方面报道，阿里与饿了么的谈判已经经历一段时间，春节期间也在进行谈判，直至今日中午股东大会，该消息才被外界得知。他还提到，饿了么的老股东不会全部退出。

另有业内消息人士透露，与阿里战略合作的两年间，饿了么的业务取得了高速发展，估值大涨了数十亿美金。同时双方并不存在对赌。

目前对于此消息，阿里巴巴和饿了么官方均表示不予回应。

截止2018年1月，饿了么+百度外卖的日均订单量已经达到1000万单，覆盖全国2000个城市，加盟餐厅200万家，用户量达2.6亿。与此同时，通过自营、代理和众包三种方式掌握配送运力，饿了么也成为了国内最大的即时性配送物流平台之一，注册配送员超过300万人。

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