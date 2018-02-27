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    macOS遗留安全漏洞 买二手的请万分小心

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

            【中关村在线新闻资讯2月27日消息：macOS最近更新了不少次，但是有一个历史遗留BUG至今没有修复，而这个BUG却直接涉及到用户的安全。

    　　据谷歌员工Brenden Mullign反映，这个BUG主要涉及到iCloud和“Find My Mac”功能。他表示，即使已经删除了机内的iCloud账户，但仍然能在Find My Mac”中发现这台设备，且可以继续对其进行远程操控。

    　　Brenden Mullign称，他在三年前就卖掉了那台iMac，也彻底清除了电脑里的所有资料和iCloud账户，但是最近他在使用Find My Mac时还是发现了这台iMac。更重要的是，他仍然能够远程查看这台电脑的地理位置、发出警报、锁机，甚至清空电脑里的所有资料。

    　　他将这个问题反映到论坛之后，有不少用户都反映发现了这个问题，而买了他们的二手电脑的买主却毫不知情。尽管他们并没有要做坏事的打算，但苹果将这样的漏洞留在系统里确实非常危险。

    iCloud漏洞：买的二手Mac 却能被卖家控制
    Find My Mac

    　　目前，要解决这个问题，必须要这些iCloud账户的拥有者本人在iCloud中手动删除这些认证过的设备才行，而这全凭卖家的自觉了。

    　　在这里也要提醒大家，买了二手苹果电脑的网友，请手动关闭电脑上的Find My Mac功能，否则遇到心怀不轨的卖家，那就糟糕了。

    　　最后需要一提的是，iOS系统中的Find My iPhone并没有这个问题，只要推出了Apple ID，Find My iPhone就自动关闭了。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：macOS遗留安全漏洞 买二手的请万分小心http://news.zol.com.cn/679/6792774.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6792774.html report 1170 【中关村在线新闻资讯】2月27日消息：macOS最近更新了不少次，但是有一个历史遗留BUG至今没有修复，而这个BUG却直接涉及到用户的安全。　　据谷歌员工Brenden Mullign反映，这个BUG主要涉及到iCloud和“Find My Mac”功能。他表示，即使已经删除了机内的...
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