macOS遗留安全漏洞 买二手的请万分小心

【中关村在线新闻资讯】2月27日消息：macOS最近更新了不少次，但是有一个历史遗留BUG至今没有修复，而这个BUG却直接涉及到用户的安全。

据谷歌员工Brenden Mullign反映，这个BUG主要涉及到iCloud和“Find My Mac”功能。他表示，即使已经删除了机内的iCloud账户，但仍然能在“Find My Mac”中发现这台设备，且可以继续对其进行远程操控。

Brenden Mullign称，他在三年前就卖掉了那台iMac，也彻底清除了电脑里的所有资料和iCloud账户，但是最近他在使用Find My Mac时还是发现了这台iMac。更重要的是，他仍然能够远程查看这台电脑的地理位置、发出警报、锁机，甚至清空电脑里的所有资料。

他将这个问题反映到论坛之后，有不少用户都反映发现了这个问题，而买了他们的二手电脑的买主却毫不知情。尽管他们并没有要做坏事的打算，但苹果将这样的漏洞留在系统里确实非常危险。



Find My Mac

目前，要解决这个问题，必须要这些iCloud账户的拥有者本人在iCloud中手动删除这些认证过的设备才行，而这全凭卖家的自觉了。

在这里也要提醒大家，买了二手苹果电脑的网友，请手动关闭电脑上的Find My Mac功能，否则遇到心怀不轨的卖家，那就糟糕了。

最后需要一提的是，iOS系统中的Find My iPhone并没有这个问题，只要推出了Apple ID，Find My iPhone就自动关闭了。

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