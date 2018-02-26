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    传阿里巴巴全资收购饿了么：总价值95亿美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯2月26日消息，今天下午有传言显示，阿里巴巴将全资收购外卖服务平台饿了么，并且已经签署了排他协议。此次收购阿里巴巴将会采取全资股份的收购方式，在三个月内支付95亿美元的现金。

    传阿里巴巴全资收购饿了么：总价值95亿美元
    传阿里巴巴全资收购饿了么：总价值95亿美元（图片来自于谷歌）

            据了解，饿了么在去年收购百度外卖之后，仍在进行相关的融资工作。如果此次能够成功被阿里巴巴收购，那么对于公司经营来说可谓有着重要的意义。截至目前为止，阿里巴巴方面并没有针对这则传闻进行回应。

            去年八月份的时候，百度外卖与饿了么在北京召开内部会议。随后，饿了么在其官方微博上正式对外宣布，饿了么成功收购百度外卖。和之前传闻的一样，在收购之后百度外卖仍将继续独立运营一年的时间，随后正式并入饿了么。

            饿了么收购百度外卖的资金总额达到了8亿美元。这些资金主要分为两个方面：第一，百度外卖将以5亿美元的价格出售；第二，百度打包一些流量入口资源给饿了么，作价3亿美元，包括手机百度、百度糯米、百度地图，年限为五年，百度搜索年限为两年。所以，总共收购价格为8亿美元。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6792590.html report 911    【中关村在线新闻资讯】2月26日消息，今天下午有传言显示，阿里巴巴将全资收购外卖服务平台饿了么，并且已经签署了排他协议。此次收购阿里巴巴将会采取全资股份的收购方式，在三个月内支付95亿美元的现金。传阿里巴巴全资收购饿了么：总价值95亿美元（...
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