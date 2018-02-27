早报：内部人士确认阿里将全资收购饿了么

【科技早餐】

●板上钉钉！内部人士确认阿里将全资收购饿了么

有媒体报道，阿里巴巴将出资95亿美元收购饿了么。现在一位接近交易的内部人士透露，阿里收购饿了么是“板上钉钉的事”。但他认为不一定完全是现金收购，可能会掺杂换股交易的方式。 原因是，饿了么在2017年8月宣布并购阿里巴巴向饿了么提供了10亿美元的融资才完成了收购。饿了么当时的估值为50—60亿美金。【点击详情】

Z点评：阿里巴巴收购饿了么之后，将会直接与美团进行竞争。



内部人士确认阿里将全资收购饿了么（图片来自百度）



【行业热闻】

●苹果总部附近房价116万美元：遭员工吐槽

硅谷作为谷歌等一众顶尖科技公司的聚集地，也集中了众多的高科技人才，高学历、高薪是他们身上的一大标签，但他们也面对着硅谷高房价的压力，苹果新总部附近的房屋平均售价116万美元，软件工程师每月要花费33%的工资用于房贷等住房开支。

●博通指责高通故作姿态拖延时间

在上周五两家公司高管举行会议后，高通董事长Paul Jacobs致函Broadcom首席执行官Hock Tan，邀请他签署保密协议并进行尽职谈判，以便双方就收购价格达成协议。博通周一回击称，此次会谈提议只是高通在故作姿态，旨在推迟3月6日召开的高通股东大会，该股东大会可能会推翻高通管理层对Broadcom的1170亿美元出价的抵制。

●景驰CEO王劲确认离职！官方称因家中有事

有媒体爆料，称经多方证实，王劲从他一手创办的景驰离职了。经景驰内部人员确认，此事为真。官方回应为：“消息是真的，王劲因家中父亲有一些事情，所以选择离开。除CEO变化，公司其它事务不变。”关于这次离职原因，网上有着各种猜测，其中讨论最激烈的，是几个月前，王劲及景驰科技与百度的那场官司。

●弃微软 苹果选用谷歌云为iCloud提供服务

苹果公司会定期更新一份名为iOS安全指南（iOS Security Guide）的文件。过去多年来，该份文件中的言语透露出为iCloud提供存储服务的是亚马逊的AWS和微软的Azure。不过其最新版本表明微软Azure被舍弃了，取而代之的是谷歌云平台。

●联发科Helio P60发布:12nm八核 预计Q2上市

联发科在MWC2018上正式发布了Helio P60芯片，基于台积电12nm工艺制造。联发科称，P60芯片将从2018年第二季度开始在智能机上出现。【点击详情】

●微软重新上架Lumia:Lumia950售399美元起

微软商城在去年的时候就已经把Lumia手机页面从网站中移除。不过最近外媒WL报道称，部分Lumia手机重新现身Microsoft Store。【点击详情】

●美国停车场运营商抱怨：都是Uber惹得祸

近日美国停车场运营商Ace Parking的CEO约翰·鲍姆加德纳（John Baumgardner）在接受采访时表示，他们的停车场业务在最近出现了一些经营上的问题，而Uber以及的Lyft的兴起对于他们产生了很大的冲击。【点击详情】

●贾跃亭将破纪录 FF91售价或超过200万元

一些知情人士向他们透露，贾跃亭旗下的法拉第未来计划在2018年底交付第一批FF91电动汽车。这款汽车的售价更是高达200万元人民币，不过法拉第未来中国方面对此传言不予置评。【点击详情】

●传小米7计划6月上市：骁龙845+屏下指纹

业内人士摩卡RQ透露，小米7将推迟发布，预计6月份上市开卖，其主要难题是屏下指纹还在努力中。配置方面，小米7将采用6英寸异形全面屏，刘海设计，供应商为三星，搭载高通骁龙845处理器，提供6/8GB两种内存规格，并将加入人工智能应用，摄像头可能会竖排设计。

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