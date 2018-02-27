微软重新上架Lumia:Lumia950售399美元起

【中关村在线新闻资讯】2月27日消息，微软商城在去年的时候就已经把Lumia手机页面从网站中移除。不过最近外媒WL报道称，部分Lumia手机重新现身Microsoft Store。



微软重新上架Lumia手机（图片来自cnbeta）

对此报道，微软方面暂时没有出面解释。不过有业内人士猜测，或许是公司在哪里找到新的库存，希望进行清理。

微软商城目前以399美元销售Lumia 950，而Lumia 950 XL的价格为499美元，而Lumia 550的售价为139美元。双卡版Lumia 650售价为179美元。所有型号为无锁裸机版本，部分机型提供两种配色，例如Lumia 950 XL提供黑色和白色两种配置。

不过需要指出的是，这些Lumia手机并不涵盖在“所有移动手机”类目中，用户只能通过绝对连接进行直接访问。

近日微软工程师Ricky Brundritt在接受采访时表示，他们已经在上个月停止了对WP的支持。 Brundritt表示，目前公司还没有一个具体的计划，因此他们还在对这一平台进行维护，不过到明年中旬的时候，微软将不再提供任何对这套操作系统的扩展支持。同时，新的安全补丁也很有可能不再针对这些用户进行推送。就在最近，微软也停止了向Windows Insider用户推送预览版。

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