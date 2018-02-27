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    微软重新上架Lumia:Lumia950售399美元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯2月27日消息，微软商城在去年的时候就已经把Lumia手机页面从网站中移除。不过最近外媒WL报道称，部分Lumia手机重新现身Microsoft Store。

    微软重新上架Lumia:Lumia950售399美元起
    微软重新上架Lumia手机（图片来自cnbeta）

          对此报道，微软方面暂时没有出面解释。不过有业内人士猜测，或许是公司在哪里找到新的库存，希望进行清理。

           微软商城目前以399美元销售Lumia 950，而Lumia 950 XL的价格为499美元，而Lumia 550的售价为139美元。双卡版Lumia 650售价为179美元。所有型号为无锁裸机版本，部分机型提供两种配色，例如Lumia 950 XL提供黑色和白色两种配置。

          不过需要指出的是，这些Lumia手机并不涵盖在“所有移动手机”类目中，用户只能通过绝对连接进行直接访问。

           近日微软工程师Ricky Brundritt在接受采访时表示，他们已经在上个月停止了对WP的支持。  Brundritt表示，目前公司还没有一个具体的计划，因此他们还在对这一平台进行维护，不过到明年中旬的时候，微软将不再提供任何对这套操作系统的扩展支持。同时，新的安全补丁也很有可能不再针对这些用户进行推送。就在最近，微软也停止了向Windows Insider用户推送预览版。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软重新上架Lumia:Lumia950售399美元起http://news.zol.com.cn/679/6792505.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6792505.html report 1066   【中关村在线新闻资讯】2月27日消息，微软商城在去年的时候就已经把Lumia手机页面从网站中移除。不过最近外媒WL报道称，部分Lumia手机重新现身Microsoft Store。微软重新上架Lumia手机（图片来自cnbeta）  对此报道，微软方面暂时没有出面解...
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