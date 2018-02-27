【中关村在线新闻资讯】2月27日消息，近日北京商报的记者撰文表示，一些知情人士向他们透露，贾跃亭旗下的法拉第未来计划在2018年底交付第一批FF91电动汽车。这款汽车的售价更是高达200万元人民币，不过法拉第未来中国方面对此传言不予置评。



贾跃亭将破纪录 FF91售价或超过200万元（图片来自于weibo）

事实上，法拉第未来之前就已经召开了供应商大会。这次大会上法拉第未来也公布了更多有关FF91的相关信息。这名消息人士表示，FF91的定位将是性能超越特斯拉的豪华电动汽车，在美国的售价将会在25万美元左右。进入国内加上关税的话，售价将会在200万元左右。

本月初的时候，法拉第未来对外发布声明，除了指责前员工创办的初创公司剽窃其商业机密和核心技术，他们还表示力争在今年向消费市场交付第一辆FF91电动汽车。

法拉第未来认为，Evelozcity窃取他们的商业机密和核心技术，总价值超过了10亿美金。这些核心商业机密及核心技术机密涉及电池、电机、电控、VPA可变电驱动底盘架构、人工智能及车联网（I.A.I）等软硬件领域。

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