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    阿里巴巴赞助冬奥会被其他赞助商警告

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】2月26日消息：阿里巴巴正在积极地进行全球推广，包括参与国际性的大型活动，希望在更大的舞台中宣传自己。最近阿里巴巴就以赞助商的身份参与了平昌冬奥会，这本是一件好事，但却有赞助商表示，希望阿里能够遵守规则，不要侵犯其他赞助商的领域。

    　　阿里巴巴在冬奥会上设计了一个营销展示中心，用以展示阿里的技术，比如使用人脸识别来提供个性化的购物体验。而这可能侵犯了另一个赞助商Visa的利益。

    阿里巴巴赞助奥运会 其它赞助商警告：不要过界
    阿里巴巴

    　　据悉，根据惯例，奥运会的赞助通常是划分明确的领域的，目的是避免赞助商之间形成竞争。而这次阿里是“电子商务平台服务”赞助商，Visa则是“支付技术赞助商。也就是说阿里应该只能够在电子商务平台服务上进行宣传推广，不能涉及支付宝等支付服务。

    　　Visa韩国负责人表示：“很明显，消费电子商务是我们的领域，他们应该在奥运会上找到自己的位置。”

    　　当然，如果阿里的行为真的触犯了国际奥委会指定的规则，自然会有相关组织来进行协调。但目前看来，我们并没有看到相关的官方行为，所以这也可能仅仅是一种提醒。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：阿里巴巴赞助冬奥会被其他赞助商警告http://news.zol.com.cn/679/6791962.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6791962.html report 905    【中关村在线新闻资讯】2月26日消息：阿里巴巴正在积极地进行全球推广，包括参与国际性的大型活动，希望在更大的舞台中宣传自己。最近阿里巴巴就以赞助商的身份参与了平昌冬奥会，这本是一件好事，但却有赞助商表示，希望阿里能够遵守规则，不要侵犯其...
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