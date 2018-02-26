又一款应用不再支持Windows Phone系统

【中关村在线新闻资讯】2月26日消息：Windows phone近日再遭“嫌弃”，又有款应用放弃对Windows phone系统的支持，这款应用名为“T Express”，是台湾高铁的官方应用。

台湾高铁官方宣布，4月1日起将对“T Express”在线购票业务作出调整，不再提供Windows phone版本的应用下载与更新，并终止使用相关功能。不过已经下载了用户可以继续使用。

作为一款基础建设和民生服务应用，T Express不再支持Windows phone等于放出了一个信号，那就是该系统在台湾地区几乎已经绝迹。否则但凡还有一部分人在使用，民生部门也不会放弃对该平台的支持。



Windows 10 Mobile

其实不只是台湾地区，Windows phone（包括Windows 10 Mobile）的市场份额在全球都已萎缩至可以忽略不计。根据数据显示，全球操作系统市场除开iOS和Android，剩下的全部加在一起只有0.1%，也就是说Windows phone连0.1%都不剩了。

去年10月，微软Windows Mobile业务主管Joe Belfiore通过推特表明Windows 10 Mobile进入“维护期”，只提供安全维护和BUG修复等服务，但不会再有新功能的加入。微软CEO纳德拉也表示，微软已经没有足够的市场份额来支撑智能手机硬件。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：又一款应用不再支持Windows Phone系统http://news.zol.com.cn/679/6791896.html