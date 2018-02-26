【中关村在线新闻资讯】2月26日消息，在今天的MWC2018大会上，vivo公司正式发布了vivo Apex概念机。这款手机不仅采用了6英寸的全面屏，也搭载了之前曾经发布过的屏下指纹识别技术。另外一个令人惊喜的特点，莫过于加入了弹出式摄像头。



vivo公开概念机vivo APEX：全面屏+弹出式摄像头（图片来自于The Verge）

据了解，vivo Apex手机的边框只有惊人的 1.8mm，也正因为如此，这款手机无法使用前置摄像头。为了解决这一问题， vivo Apex采用了弹出式摄像头。在点击切换前置摄像头之后，只需等待0.8秒的时间，前置800万像素摄像头就会从左上侧弹出来。

从配置上来看，vivo Apex采用了一块6英寸的全面屏，该机屏幕分辨率为2160×1080 。同时，这款手机依旧采用后置双摄像头，屏下指纹解锁技术也让使得这款手机在外观上能够更加的惊艳。vivo在微博中还提到，vivo Apex采用合并DAC和三路功放的Hi-Fi音频芯片设计。

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