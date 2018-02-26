高通公布5G模拟测试结果 下载速度逆天

【中关村在线新闻资讯】2月26日消息：今年高通会把很大精力放在5G商用推进上，在今年的CES上高通高管就表示会在明年初放出5G智能手机，现在高通又公布了两组5G模拟测试的结果。

据悉，高通在旧金山和法兰克福分别进行了一组模拟测试，主要展示5G NR网络的成果，该网络技术并非独立的5G，而是要与4G LTE技术结合，但好处是在明年就能上线。

法兰克福的模拟测试基于100MHz的3.5GHz频段、以及一套在5LTE频段上的千兆LTE网络。测试结果显示，5G浏览从4G的56Mbps提升到490Mbps，速度为4G网络的7倍。下行速率则达到100Mbps。



高通

旧金山的模拟基于800MHz的28GHz毫米波频段，四个授权LTE频段、以及授权辅助访问（LAA）频段组成的千兆LTE网络。测试结果显示，5G浏览从4G的71Mbps提升到了1.4Gbps，是4G的23倍。下行速率最高可达442Mbps。

高通对于5G技术非常重视，也非常积极地推进其商用。高通曾表示，基本上在2019年初就能让全球消费者看到支持5G的旗舰智能手机面市。

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