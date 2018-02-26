【中关村在线新闻资讯】2月26日消息，三星公司在刚刚举行的发布会上公布了上半年旗舰机Galaxy S9，不过还是有很多人关心他们的可折叠手机“Galaxy X”。三星移动业务负责人高东真在接受采访时表示，这款可折叠手机并非只是个噱头。



三星移动CEO谈可折叠手机：并非只是噱头（图片来自于CNET）

高东真表示，他们在推出新产品的时候，势必要考虑好用户体验，他也对三星即将推出的各种新产品非常有信心。随即，记者抛出了有关Galaxy X的问题，高东真表示他们向记者保证这并非一个噱头性质的功能。不过，在被问到Galaxy X能否在年内发售时，高东真没有正面回答。

此前据Tekz24报道，今年Galaxy S9将会是三星Galaxy S系列最后一款手机，因为明年三星旗舰将会更名为Galaxy X。按照正常命名规律，明年的三星新旗舰将是Galaxy S10系列，但不知道是不是看到了苹果搞出个iPhone X，来纪念自己手机的十周年，三星也要将10变为X。





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