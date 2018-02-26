余承东:手机厂商或不到4家 华为定超苹果

【中关村在线新闻资讯】2月26日消息，华为技术有限公司消费者业务总裁余承东在西班牙巴塞罗那MWC展会上表示，智能手机行业势必面临整合，从长远来看，只有少数公司能赚钱。



余承东:手机厂商或不到4家（图片来自baidu）

余承东称，“未来，只有三、四家厂商能够生存，也许不到四家。”其他较小的中国供应商正在整合，大部分将消失，因为他们没有足够的资源投资于研究和开发、营销和品牌，无法具备全球规模。

“如果市场份额低于10%，你就无法盈利。至少要10%以上，才能实现收支平衡，市场份额超过15%时可以赚钱。”余承东说。在这个发展历史仅有十年的行业中，凡是市场份额不足10%的企业都在赔钱。

根据IDC和战略分析公司（Strategy Analytics）的市场调查，华为是全球第三大智能手机制造商，落后于三星和苹果，去年第四季度的市场份额为10.2%。

他表示，去年华为的智能手机业务增长了约30%，今年将增长得更快，一月和本月迄今都有强劲增长。华为可能会在今明两年成为第二大智能手机制造商，迟早会成为行业老大。此前，他所在的公司刚刚推出一款新款笔记本电脑和两款Android平板电脑。

另外余承东还表示，华为将在今年三、四季度推出首款5G智能手机，最有可能出现Mate设备系列。

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