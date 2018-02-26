诺基亚收购的这家公司能解决家庭WiFi最大痛点

【中关村在线新闻资讯】2月26日消息：目前WiFi的一个痛点就是对于犄角旮旯的地方辐射不到，在家里也会有很多接收不到信号的地方。但是既然有痛点，那就有商机，诺基亚在今天宣布收购的创业公司Unium就是解决这个问题的。

诺基亚在今天宣布收购创业公司Unium，该公司创办于2002年，位置美国西雅图。据悉，此次交易预计在今年第一季度完成，但诺基亚花了多少钱收购了这家公司尚未可知。

Unium的主要研究方向是家用网状结构WiFi技术，该技术避免出现没有信号或受到其他网络干扰的情况，提升家用WiFi的覆盖率以及安全问题。



诺基亚

Unium的技术颇受业界的关注，他们的客户包括谷歌光纤项目和美国国防部。投资界也对这家公司十分看好，数据显示，Unium从创立至今已经融资5770万美元。

诺基亚能够拿下这家公司，可以说是一笔非常划算的交易，这种技术型公司的发展潜力是很大的。诺基亚可能会将该公司的技术运用到自家的商用网络服务中，提升自家产品的竞争力。

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