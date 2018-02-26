黑莓主攻高端Android市场 放弃BlackBerry OS

【中关村在线新闻资讯】2月26日消息：在MWC 2018上，老牌手机厂商黑莓表示，将进一步拓展高端Android市场，将其作为黑莓主要的市场战略，而自家的BlackBerry OS将彻底关闭。

黑莓高级主管表示，黑莓计划在未来几年着重进军高端Android市场，希望能够在高端手机市场拿下3%-5%的份额。

为了达成这个目标，黑莓对现有运营策略进行了大幅调整，其中最令人感慨的是宣布启动BlackBerry OS关闭计划。BlackBerry OS可是说是黑莓崛起的最大功臣，但随着智能机时代的到来，黑莓逐步没落。



黑莓

根据黑莓的计划，BlackBerry OS将在2年后正式关闭，同时在明年年底前，BlackBerry World应用商店将全面停止服务。

不过有分析认为，想要实现这个目标非常困难。仅依据去年的数据，全球的高端手机出货量为3.2亿部，而黑莓全部手机的出货量只有17万部，占比为万分之五，距离黑莓的5%份额计划实在太过遥远。

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