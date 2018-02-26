【中关村在线新闻资讯】2月26日消息，近日有英国媒体撰文，他们已经从LG的代工工厂中拿到了6.5英寸iPhone X的屏幕谍照，这也从侧面证实了iPhone X Plus的真实性。不过，文中也表示这些图片来自于LG代工工厂，还不能确认图片的真实性。



LG立功了！iPhone X Plus屏幕谍照流出（图片来自于谷歌）

从图片上来看，iPhone X Plus的屏幕尺寸已经达到了6.5英寸，而之前就带有的“刘海”这次也得到了保留。不过，英国媒体在文中也提到，今年新款的iPhone X相比去年会进一步缩小。目前，这款手机具体何时上市供应链并没有透露。

此前，美国投资网站Fool专栏作家表示，苹果公司即将在今年推出全新的iPhone X手机。不过，消费者们无法指望苹果降低这款新机的价格。Fool认为，iPhone X的售价不会低于899美元。

他们认为，根据现有情报来看，下一代iPhone X的制造成本相比现在会进一步的提升。各种性能上的提升都会拉高第二代iPhone X的价格。这位专栏作家认为下一代iPhone X的起步价仍然为999美元，而更大屏幕的iPhone X后续机型的最低价可能是1099美元。

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