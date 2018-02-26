华为发首款5G芯片：5G手机预计明年Q4发

【中关村在线新闻资讯】2月26日消息，华为在MWC2018大展上发布了首款3GPP标准5G商用芯片巴龙5G01和5G商用终端，支持全球主流5G频段，包括Sub6GHz(低频)、mmWave(高频)，理论上可实现最高2.3Gbps的数据下载速率。



华为发首款5G芯片（图片来自baidu）

华为同时发布了面向5G时代的终端战略，将分别基于5G三大特点，推出联接家和人的CPE、Mobile WiFi和智能手机，联接物的5G工业模块，联接车的5G车载盒子。其中，华为首款5G智能手机将在2019年四季度上市。

早在2009年，华为就启动5G相关研究，至今已投入6亿美元，在全球经建立11个5G研究中心(法国、美国、加拿大、德国、俄罗斯、瑞典、成都、上海、北京、深圳、杭州)，参与5G研究专家超过数千人。

目前，华为在5G实验网中实测的5G网络峰值速率已经达到20.25Gbps、时延低至0.33ms、每平方公里可联接的设备数量达到217万个，完全满足ITU标准要求。

另外，华为已经与中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰、软银、T-Mobile、英国电信、Telefonica等全球30余家顶级运营商在5G方面展开合作，2017年开通5G预商用网络，2018年将推动产业链完善并完成互联互通测试，支持第一轮5G商用。

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