【中关村在线新闻资讯】2月26日消息， 近日诺基亚公司CEO拉吉夫·苏里(Rajeev Suri)在接受采访时谈到了5G技术。他认为大多数的运营商都在积极的推动5G技术的发展，而中国和美国在这一方面无疑是领导者。目前，5G网络的部署速度已经超过了原先的计划。



诺基亚CEO谈5G技术：各大运营商已提速一年（图片来自于cnbeta）

苏里认为，他们对于5G技术发展的信心主要来自于对运营商加快部署这一网络的了解。之前，大部分运营商5G网络的部署时间定在了2019年，而现在相关的部署已经提前了一年。中和美的部署活动将远远快于欧洲，不过苏里认为欧洲的5G部署将从2019年某个时候开始。

此前有消息称，中国移动公司计划在2019年底前为消费者提供全面的5G服务，比原定的2020年提前一年，中国手机用户将见证新一代商业网络的到来。

中国移动最新采用了“分层分组网络(SPN)技术”，该技术将有助于运营商管理网络的架构、带宽、流量、延迟以及时间同步，使提前普及5G服务成为可能。分层分组网络(SPN)技术被视为5G网络的一项关键技术，它将允许操作人员有效地在特定的应用程序中分割网络的某些部分。

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