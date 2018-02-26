苹果或推高端头戴式耳机 郭明池：今年秋发布

【中关村在线新闻资讯】2月26日消息，凯基证券分析师郭明池日前发布报告称，苹果今年将发布一款头戴式耳机。对此苹果没有立即回复置评请求。



苹果或推高端头戴式耳机（图片来自baidu）

郭明池在投资者报告中表示，这款耳机并非 Beats Studio 3 系列的继任者，而是采用全新设计，打着自主品牌的头戴耳机，最快将于 2018 年 Q3（第四财季）出货。



郭明池还强调，这款头戴式耳机该耳机将由Primax代工，SZS提供金属成型工艺，将采用有别于Beats Studio 3的全新设计，同时，它拥有与AirPods相媲美的便利性，音质比起AirPods还要更好。

对于苹果的纸巾盒种做法，分析师表示，这可能意味着苹果将利用自己的品牌打造耳机，而绕过旗下的Beats子公司。此外，这也从侧面反映出，Beats品牌在音频技术方面储备不足。

这款产品似乎正在研发，还没有最终问世。目前外界猜测，这款高端耳机的售价在499.99美元左右，提供黑白两款设计

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