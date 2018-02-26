早报:三星MWC发布S9/S9+ 诺基亚发四款手机

【科技早餐】

●三星S9/S9+发布 携众多升级问鼎安卓机皇

北京时间2018年2月26日凌晨一点，三星新品发布会于巴塞罗那MWC2018如期举行。本次发布会，三星为我们带来了两款重磅级手机新品：三星盖乐世S9和三星盖乐世S9+。两款机型均搭载了10nm制程工艺处理器，支持f1.5/f2.4智能可变光圈，另外我们也看到了双扬声器、960帧凝视拍摄等诸多功能，DeX拓展坞也升级成了DeX PaD。【点击详情】

Z点评：三星S9发布之后，苹果iPhoneX的日子就更不好过了。



三星S9/S9+发布

【行业热闻】

●诺基亚发布四款手机：旗舰手机Nokia 8 Sirocco亮相

智能手机厂商HMD在巴塞罗那MWC2018展会前夕举行新品发布会，一口气推出了4款手机，其中包括全面屏新机Nokia 7 Plus，Nokia 8110 4G版，Nokia 1和Nokia 8 Sirocco。【点击详情】

●华为发布可触控全面屏笔记本：MateBook X Pro

华为在MWC2018开展前举行新品发布会，正式发布了可触控全面屏笔记本HUAWEI MateBook X Pro、华为平板M5以及5G产品HUAWEI 5G CPE。由于华为已经官方宣布手机P20将于3月27日在巴黎发布，所以笔记本成为了这场发布会的主角。



●iPhone X Plus前面板曝光：LG6.5寸OLED屏

凯基证券分析师郭明池一再强调，苹果在2018年准备了三款iPhone产品，分别是5.8寸OLED屏的iPhone X二代，6.1英寸LCD屏的iPhone 9（为阐述方便的暂用名）和6.5英寸的iPhone X Plus。MacX论坛有网友分享了iPhone X Plus的几张屏幕模组图，他透露这是LG越南公司做的产品，正处于试运行阶段。

●三星Bixby再升级 视觉翻译对准就成功

三星发布了今年的首款重磅新品——三星Galaxy S9|S9+。人工智能成为智能手机的重要元素，“The phone reimagined to work smarter”的三星Galaxy S9自然也不例外。最典型提升，莫过于三星Bixby的实时翻译功能。【点击详情】



●春节假期流量消费增长两倍 微信总量达2297亿条

工业和信息化部最新统计显示，在拜年方式视频化、流量资费大幅下降等多因素推动下，春节假期7天（2月15日—2月21日），移动互联网流量消费了84.9万TB，同比增长236%。除夕当日，移动数据流量消费12.1万TB，同比增长245%。初一是移动数据流量消费高峰，当日移动数据流量13万TB，同比增长234%。

●中国iCloud用户数据将迁移：密钥一同被转移

路透社指出，一直以来，苹果都把 iCloud 用户的帐号密钥保存在美国境内的服务器上，任何想要访问 iCloud 用户数据的第三方都必须通过美国法律体系。苹果表示，在中国提供服务必须遵守当地的法律，按照规定为中国用户提供云服务。苹果此前已经承诺过不会在系统中提供后门。

●小米：3月27日发布新品小米MIX 2S

小米公司今天宣布，将于3月27日发布手机新品小米MIX 2S，该机型将搭载高通骁龙845处理器。小米还表示，小米MIX 2S跑分达到273741分。

●扎克伯格抛售Facebook股票：套现2.5亿美元

Facebook董事长兼CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)近日大量抛售公司股票，套现近2.5亿美元。最新数据显示，今年2月23日，扎克伯格以每股181.89美元的平均价格抛售了22万股Facebook股票，套现约4000万美元。

●iTunes从5月开始停止支持XP/Vista系统

据MacRumors报道，苹果将从5月25日开始停止支持XP/Vista系统的Windows电脑使用iTunes商店。这意味着，苹果今后将不再对XP/Vista用户的iTunes更新。当然，这些电脑还是可以用iTunes进行固件恢复、备份等操作的是，只是无法打开iTunes商店了，也就是无法浏览、下载、购买APP/音乐等内容了。【点击详情】

●Waymo无人车新专利 可防止乘客晕车

谷歌母公司Alphabet旗下无人驾驶汽车部门Waymo周三获得一项新专利，该专利能够预防乘客在乘坐无人驾驶汽车的时候出现晕车反应。这个方法可以为容易晕车的乘客选择较为平坦的路线。而对于比较着急的乘客，系统可以选择速度更快但是稍微颠簸的路线。

【新品上手】

144Hz电竞屏 暗影精灵III Pro开箱图赏

试吃骁龙670 OPPO R13能否制霸主流市场

【科技杂谈】

新型QD-OLED电视靠谱吗？三星愿意就可以

都在飚性能 这款产品却用创新获得了成功

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报:三星MWC发布S9/S9+ 诺基亚发四款手机http://news.zol.com.cn/679/6791267.html