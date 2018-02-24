【中关村在线新闻资讯】2月24日消息，就在刚刚，国外知名爆料大神Evan Blass放出了一张索尼新机Xperia XZ2的渲染图。令人惊喜的是，这张渲染图显示索尼新机将支持无线充电技术，同时索尼也将推出无线充电底座。



索尼新机将支持无线充电：推出对应充电底座（图片来自于推特）

与大部分的无线充电底座不同，索尼的无限充电底座更大一些。这张渲染图中也透露出许多Xperia XZ2的新特性。Xperia XZ2已经确定会采用全面屏。而根据此前Evan Blass给出的渲染图，该机的指纹识别模块也将设置在手机的背部。

此前，索尼在2月份向美国FCC（联邦通信委员会）提交了一份文件称，由于设计方面的重大调整，要求移除关于PY7-00718V的所有相关权利文件。

对此XB猜测，图中标的物是索尼即将公布的旗舰机，大概率会是暗示18：9的全面屏设计。实际上早前有消息称，索尼新旗舰会冠以Xperia XZ Pro的名称，该机将成为第一个使用18：9全面屏的手机，并也是索尼首款搭载后置双摄像头的手机。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼新机将支持无线充电：推出对应充电底座http://news.zol.com.cn/679/6790590.html