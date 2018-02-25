【中关村在线新闻资讯】2月25日消息，尽管特斯拉公司仍旧没有解决产能的相关问题，不过他们2017年的成绩却十分的亮眼。去年一年的时间，特斯拉在华的成绩实现了翻番，销售额也突破了20亿美元的大关。



特斯拉在华成绩继续翻番：突破20亿美元（图片来自于谷歌）

去年的时候，特斯拉在中国的销售额达到了10美元，而现在突破20亿美元的大关，是一个非常不错的成绩。特斯拉并未公布在中国市场上一共卖出了多少辆汽车，不过按照售价来计算，去年他们已经售出两万辆汽车。

此前美国投资公司CFRA的分析师Efraim Levy在接受采访时表示，特斯拉公司对于Model 3的生产计划即将在今年第二季度实现。不过Levy认为目前的情况对于特斯拉并不乐观，并且他也维持了对特斯拉股票的卖出评级。

Levy对于特斯拉能够实现量产目标非常乐观，并且还把目标价从275美元上调至300美元。特斯拉最终将在第二季度结束前实现周产5000辆Model 3的目标，Levy表示这对于特斯拉来说可以称得上是里程碑式的一刻。

不过，Levy还是维持了对特斯拉股票的卖出评级，这主要是因为特斯拉在实现盈利能力上仍有困难，而且还有一些其他因素可能会导致公司无法实现重要的生产目标。







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