    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    特斯拉在华成绩继续翻番：突破20亿美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月25日消息，尽管特斯拉公司仍旧没有解决产能的相关问题，不过他们2017年的成绩却十分的亮眼。去年一年的时间，特斯拉在华的成绩实现了翻番，销售额也突破了20亿美元的大关。

    特斯拉在华成绩继续翻番：突破20亿美元
    特斯拉在华成绩继续翻番：突破20亿美元（图片来自于谷歌）

            去年的时候，特斯拉在中国的销售额达到了10美元，而现在突破20亿美元的大关，是一个非常不错的成绩。特斯拉并未公布在中国市场上一共卖出了多少辆汽车，不过按照售价来计算，去年他们已经售出两万辆汽车。

            此前美国投资公司CFRA的分析师Efraim Levy在接受采访时表示，特斯拉公司对于Model 3的生产计划即将在今年第二季度实现。不过Levy认为目前的情况对于特斯拉并不乐观，并且他也维持了对特斯拉股票的卖出评级。

           Levy对于特斯拉能够实现量产目标非常乐观，并且还把目标价从275美元上调至300美元。特斯拉最终将在第二季度结束前实现周产5000辆Model 3的目标，Levy表示这对于特斯拉来说可以称得上是里程碑式的一刻。

           不过，Levy还是维持了对特斯拉股票的卖出评级，这主要是因为特斯拉在实现盈利能力上仍有困难，而且还有一些其他因素可能会导致公司无法实现重要的生产目标。



    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉在华成绩继续翻番：突破20亿美元http://news.zol.com.cn/679/6790441.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6790441.html report 1023    【中关村在线新闻资讯】2月25日消息，尽管特斯拉公司仍旧没有解决产能的相关问题，不过他们2017年的成绩却十分的亮眼。去年一年的时间，特斯拉在华的成绩实现了翻番，销售额也突破了20亿美元的大关。特斯拉在华成绩继续翻番：突破20亿美元（图片来自于...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP