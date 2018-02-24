【中关村在线新闻资讯】2月24日消息，随着广电总局发布对于网络直播答题的整治，许多直播答题应用都在春节前夕暂停了活动。就在今天，百度旗下的《极速挑战》直播答题活动正式回归， 他们也是首家获得批准的直播答题。



百度直播答题极速挑战回归：首个获批平台（图片来自于baidu）

据了解，百度《极速挑战》直播答题将于今晚19：30正式开启第一场。回归后的《极速挑战》，将继续为广大用户带来健康有趣的知识，并将更加注重直播内容的质量，为营造良好的网络娱乐环境助力。

此前，国家新闻出版广电总局官网发布消息称，他们将针对网络上目前大火的直播答题进行清理整顿，并将日常监管、定期巡查与网民举报结合起来，对违法违规问题“即发现、即处置”。

广电总局表示，目前网络上的直播答题在吸引网民参与的同时，促进了知识的传播。不过，有一些网络平台不具备法定的视听节目直播资质，内容审核机制不健全，时常出现导向偏差,有的单纯追逐流量和点击率，以格调低下、低俗媚俗的内容吸引眼球，传播不符合社会主义核心价值观的内容。

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