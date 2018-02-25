科技乱谈琴：陌陌收购探探 不忘初心之典范

上班已经有几天了，可是刚回公司基本都是一个德性，看到工作就要崩溃。吃啥啥不香，干啥活都累…….看来基本上是废了。

专家管这个叫做节后综合征……..好吧，我觉得这个形容一点也贴切，准确地讲应该是没钱焦虑症，低头看看一眼钱包

哈 是不是立马精神抖擞，干劲十足

过年期间算是平静，可就是有些企业闲不住，出来搞事情！对说的就是360。大年初五这一点，大量网友反映B站数据库疑似泄露，自己在B站绑定的手机号和密码能够直接登录360的快视频。

对此，B站紧急做出回应称，与以往案例相比，此次侵权事件规模更大、情节更严重。同时B站表示将会动用法律武器保护UP主权益。

出大事了，360快视频方面也赶紧给出回应，大概可以总结为两句话：1、完全捏造；2、已交由律师处理。简直一副受害者的样子…….

没有实锤，看来360快视频不会轻易低头…….随后“共青团中央”、“环球时报”、“暴走漫画”等官方账号发博明确表示从未遭到快视频侵权，从未使用过快视频，却在快视频上拥有账号，内容也在更新。



面对实锤，360快视频回应称，快视频团队第一时间进行排查并发现部分快视频账号确实存在未经原创作者授权，私自搬用其内容，甚至冒用其头像及ID。这事我们认！

等等…..事情出了难道不是应该第一时间排查吗，为什么一上来的回应就是说造谣呢？看来教主家的公关水平也是一般，出了事情第一件事就是想洗白，留下一地鸡毛，让谁洗呢？！还是爱洗不洗…….

请问快视频，你的平台出现了种情况应该承担什么责任？最关键的是，今后，我们的账户安全如何得到保障，隐私如何得到尊重？

假期结束之后，已经有人耐不住性子搞了一个大新闻。陌陌本周宣布，已经与探探公司及其全部股东达成最终协议，将以向探探发行股票及现金的方式收购探探100%股权，对价包括约265万股的ADS及约6亿美元现金。

问为什么陌陌收购探探，我觉得四个字足以概括——不忘初心。早前陌陌成立的初衷就是陌生人社交（简称约不约）。可就是现在陌陌则变成了一个大杂烩，除了社交外，还加入了游戏、直播等功能，造成了大量用户流失，即便是留在平台上的人也被大量其他服务所分心，完全没有了约的心情…….

反观探探，自始至终都是围绕着陌生人交友（简称约不约）。所以陌陌收购探探，可谓是用7亿美元重新证明，自己是一家纯正的陌生人交友公司，重新回到了发展的起点，不忘初心。

步步高本周发公告称，将向腾讯以及京东出售股权。大家千万不要误会，这个步步高可不是那个造学习机，造手机的步步高电子，而是步步高超市。步步高表示，将与腾讯、京东就智慧零售等签署战略合作框架协议，分别将向腾讯以及京东邦能转让股份。

腾讯京东拉上步步高超市，这样的组合一看就是冲着阿里巴巴去的，所谓新零售战争早已打响，腾讯和阿里都在积极拉拢线下零售巨头。在这场战争中，怎么看马化腾都是被动的，要不是为了微信支付和京东，马化腾的心思估计全给农药和吃鸡带走了。

亚马逊CEO贝索斯是当前最富有的人，身价超过了1200亿美元。如果你问贝索斯如何赚钱，他肯定是滔滔不绝，如果你问他该如何花钱，估计他的做法会让你大吃一惊。

贝索斯宣布将为全人类送上一份大礼——万年钟，据了解，“万年钟”项目由一家非营利性机构负责。“万年钟”的构想最早由美国人丹尼?希利斯在约30年前提出，主旨是作为一个象征物，提醒人类关注未来。按照希利斯的设计，“秒针”一年走一格，表示“世纪”的指针每百年走一格，报时工具每千年报时一次，其记时寿命将长达一万年左右。

有钱人的世界真不懂，贝索斯花了将近2个亿，就为了给人类送个钟………据悉这座巨大“钟表”位于美国得克萨斯州的一座山中，建成后可供游客参观。有生之年，我一定要去看看。嗯嗯啥也不说了，送上祝福。

另外，暴雪近日正式发布了《魔兽争霸3》的1.29补丁，最大改变是加入了对宽屏的支持。游戏内容方面，单位血条下方新增了MP条（魔法值）显示；英雄方面削弱了剑圣和守望，前者表现在跳劈的倍数不再将加攻道具计算在内，后者体现在三级闪现的CD时间从1秒增加到4秒。不过，白虎、丛林守望者、巫妖这些英雄则得到加强。

有时间的赶紧去玩一下！就谈到这里吧，下周见！





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