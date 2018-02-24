Dropbox提交IPO申请 计划纳斯达克上市

【中关村在线新闻资讯】2月24日消息：最为最早一批打出名气且存活至今的云存储服务品牌，Dropbox可以算是很成功了，面对后来谷歌、微软等巨头的“围追堵截”依然活得很不错。现在Dropbox又要上市了。

据报道，Dropbox在今天提交了上市申请文件，计划在纳斯达克上市，股票代码为DBX。这次Dropbox计划筹集5亿美元。

据悉，Dropbox注册用户超过5亿人，付费用户超过1100万人。公司在2017年营收为11亿美元，较2016年增长30%。各方面的发展都比较良性。



Dropbox

有意思的是，Dropbox很可能是2018年第一家申请上市的大型科技公司，这家公司的业务一直都比较稳定。

云存储服务是最先进入公众视野的一种云计算服务，普通大众的参与度很高，以及由此衍生出的分享、社交等服务也都是公众网民的常用工具。之后谷歌、微软、苹果等巨头也都纷纷推出此业务，作为各自服务链中的一环。但尽管如此，Dropbox仍然有着自己稳定的用户和增长。

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