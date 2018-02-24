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    Dropbox提交IPO申请 计划纳斯达克上市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】2月24日消息：最为最早一批打出名气且存活至今的云存储服务品牌，Dropbox可以算是很成功了，面对后来谷歌、微软等巨头的“围追堵截”依然活得很不错。现在Dropbox又要上市了。

    　　据报道，Dropbox在今天提交了上市申请文件，计划在纳斯达克上市，股票代码为DBX。这次Dropbox计划筹集5亿美元。

    　　据悉，Dropbox注册用户超过5亿人，付费用户超过1100万人。公司在2017年营收为11亿美元，较2016年增长30%。各方面的发展都比较良性。

    云存储服务商Dropbox提交IPO申请，计划筹集5亿美元
    Dropbox

    　　有意思的是，Dropbox很可能是2018年第一家申请上市的大型科技公司，这家公司的业务一直都比较稳定。

    　　云存储服务是最先进入公众视野的一种云计算服务，普通大众的参与度很高，以及由此衍生出的分享、社交等服务也都是公众网民的常用工具。之后谷歌、微软、苹果等巨头也都纷纷推出此业务，作为各自服务链中的一环。但尽管如此，Dropbox仍然有着自己稳定的用户和增长。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Dropbox提交IPO申请 计划纳斯达克上市http://news.zol.com.cn/679/6790355.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6790355.html report 791    【中关村在线新闻资讯】2月24日消息：最为最早一批打出名气且存活至今的云存储服务品牌，Dropbox可以算是很成功了，面对后来谷歌、微软等巨头的“围追堵截”依然活得很不错。现在Dropbox又要上市了。　　据报道，Dropbox在今天提交了上市申请文件，计...
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