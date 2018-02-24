【中关村在线新闻资讯】2月24日消息， “股神”曾经在不止一次的场合中提到他看好苹果未来的前景。就在最近，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在一份文件中披露，上个季度中巴菲特继续增持了苹果的股份。不过与此同时，他也抛售了大量的IBM股份。



巴菲特依旧看好苹果股票：增持290亿美元（图片来自于谷歌）

据了解，巴菲特在上一季度中卖出了3500万股IBM股份，目前手中仍保留有200万股IBM股份。与之相对的是，巴菲特所持苹果的股份则从1.341亿股增加到了1.653亿股（约合290亿美元）。这相当于占苹果3.25%的股份。

去年11月的时候，巴菲特掌舵的伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）向美国证券交易委员会（SEC）提交的13F文件显示，在第三季度继续增持苹果股票。

文件显示，截至第三季度末，伯克希尔-哈撒韦已持有超过1.34亿股苹果股票。而截至2017年6月30日，苹果已持有1.302亿股苹果股票，占苹果总股本的大约2.5%。伯克希尔-哈撒韦在第三季度买入了大约390万股苹果股票。

伯克希尔-哈撒韦的一位投资经理从2016年开始建仓苹果股票，最初买入了约1000万股。从2016年1月1日至2016年1月31日之间，伯克希尔-哈撒韦增持了近7600万股苹果股票。







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