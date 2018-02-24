    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    巴菲特依旧看好苹果股票：增持290亿美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月24日消息， “股神”曾经在不止一次的场合中提到他看好苹果未来的前景。就在最近，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在一份文件中披露，上个季度中巴菲特继续增持了苹果的股份。不过与此同时，他也抛售了大量的IBM股份。

    巴菲特依旧看好苹果股票：增持290亿美元
    巴菲特依旧看好苹果股票：增持290亿美元（图片来自于谷歌）

           据了解，巴菲特在上一季度中卖出了3500万股IBM股份，目前手中仍保留有200万股IBM股份。与之相对的是，巴菲特所持苹果的股份则从1.341亿股增加到了1.653亿股（约合290亿美元）。这相当于占苹果3.25%的股份。

           去年11月的时候，巴菲特掌舵的伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）向美国证券交易委员会（SEC）提交的13F文件显示，在第三季度继续增持苹果股票。

           文件显示，截至第三季度末，伯克希尔-哈撒韦已持有超过1.34亿股苹果股票。而截至2017年6月30日，苹果已持有1.302亿股苹果股票，占苹果总股本的大约2.5%。伯克希尔-哈撒韦在第三季度买入了大约390万股苹果股票。

           伯克希尔-哈撒韦的一位投资经理从2016年开始建仓苹果股票，最初买入了约1000万股。从2016年1月1日至2016年1月31日之间，伯克希尔-哈撒韦增持了近7600万股苹果股票。



    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：巴菲特依旧看好苹果股票：增持290亿美元http://news.zol.com.cn/679/6790296.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6790296.html report 1093    【中关村在线新闻资讯】2月24日消息， “股神”曾经在不止一次的场合中提到他看好苹果未来的前景。就在最近，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在一份文件中披露，上个季度中巴菲特继续增持了苹果的股份。不过与此同...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP