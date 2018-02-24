《舌尖上的中国3》发长文回应网友超低评分

【中关村在线新闻资讯】2月24日消息：《舌尖上的中国3》终于开播了，然而相比前两部的评价，网友们似乎对这部的表现很不满意，普遍认为味道不对了。对此《舌尖上的中国》官方微信公众号进行了回应。

《舌尖上的中国》官方微信公众号发布了一篇名为《为什么要创新？<舌尖3>创作背后有哪些‘味道’要变？》长文来回应观众们对《舌尖上的中国3》的质疑。

针对“变味”的说法，官方认为：“出于思维惯性和审美惯性，难免有不少观众对第三季的创新之举一时无法接受……如今，观众的期待和反馈都已不同，在前两季的基础上，第三季如果没有更多的创新、突破和发展，受众也不会满足。”



舌尖上的中国3

文章中提到：“时代在变，每个人生活在其中，尤其是作为一个纪录片的工作者，时代的脉搏和气息一定要把握住。所以，这一季在创作前经历了一个很长的寻找定位的过程。最终，基于传承和创新的双重要求，第三季在呈现令人馋涎欲滴的美食的基础上，增加了美食的文化感和历史感，通过大量前期调研、学术研讨，对中国菜肴前世今生进行溯源。”

完整的文章大家可以在这里看到。

《舌尖上的中国3》如今在豆瓣上的评分只有5.0分，相较于第一季和第二季的9.3分和8.4分，无疑是非常低的。大家自己看后又是什么感受呢？不妨在评论里说说。

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