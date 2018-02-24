【中关村在线新闻资讯】2月24日消息， 近日特斯拉公司CEO艾隆·马斯克在推特上与网友互动时表示，尽管目前比特币依旧是非常火热的话题，但他手中拥有的比特币数量可以说少得可怜：0.25个。而且马斯克还表示，他已经忘了这0.25个比特币放在了哪里。



马斯克称他只有0.25个比特币：放在哪里忘记了（图片来自于谷歌）

之所以会提起这一话题，主要还是因为推特上最近出现了一些人冒充知名人士，来欺骗推特用户并盗取它们的比特币。有网友询问马斯克为什么会出现这种情况，马斯克表示他本人也并不清楚，不过已经就这一问题提醒了推特方面的负责人。

去年11月份的时候有外媒报道称，SpaceX前实习生Sahil Gupta认为，Space X创始人、特斯拉CEO埃隆·马斯克就是传说中的比特币的创始人中本聪（Satoshi Nakamoto）。对此，有网友在Twitter上@了马斯克。没想到马斯克竟然亲自回应：“假的，一位朋友曾送给我一些比特币，但我现在不知道放哪儿了。”





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