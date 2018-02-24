Android9.0新特性曝光：将原生支持夜间主题

【中关村在线新闻资讯】2月24日消息，外媒报道，谷歌官方的Android Issue Tracker泄露了Android P(9.0)的两个新特性，分别是全局黑夜模式和为具备Always-on display（屏幕常显）功能手机加入原生的天气支持。



Android9.0新特性曝光（图片来自baidu）

Android黑夜模式曾在Android 6.0的时候出现过。可遗憾的是，谷歌迟迟没将其引入正式版。现在Android9.0上有所应用，这对于续航敏感和有关灯玩手机习惯的用户来说，新的功能特性无疑将更加舒爽、亲和。

另外，像是Pixel 2这样搭载OLED屏的手机也将受益，因为OLED屏有黑色完全不发光的特性，实现主动省电。

早前报道，谷歌Android 9.0的初步代号已经确定为“Pistachio Ice Cream”(开心果冰淇淋)， 不过彭博社方面指出，按照Google的惯例，如此长的三个单词代号，通常都只会在安卓新版本开发初期使用，后期会更换为更简单的单个或双个单词代号。

谷歌宣布将在2018年的I/O大会将于5月8日到10日在山景城的圆形剧场举办。不出意外的话，Android 9.0操作系统将会现身。现在最新消息，Android 9.0的第一版开发者预览（DP1）已经完工，有望在3月14日发布。

关于Android P其他已知的功能点方面，如Android P将禁止后台APP私自调用麦克风、相机等权限干涉隐私，针对刘海屏优化并加入原生的通话录音功能等。

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