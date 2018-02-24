华为旗舰手机P20将3月27日发：主打AI拍照

【中关村在线新闻资讯】2月24日消息，外媒报道，华为官方日前发布的一段宣传材料中，正式确认了3月27日在法国巴黎登场的就是P20。



华为旗舰手机P20将3月27日发（图片来自baidu）

华为在宣传视频中还强调，此次有AI加成的拍照功能将是极大的亮点。据悉华为P20代号Emily（国行入网EML-AL00/TL00），目前已经登录工信部入网许可网站，相信该机的上市日前也快临近。

早前消息，华为P20系列将包括华为P20，P20 Plus和P20 Lite三款机型。华为P20将会采用18.7:9的异形屏设计，而华为P20 Lite则会配有19:9的异形屏。至于华为P20 Plus不出意外的话，也同样也是18:7的异形屏。

硬件配置方面，预计P20、P20 Plus将搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10相仿，6GB+64GB起步。而P20 Lite则是麒麟659处理器。以上三款机型将有黑色，金色，粉色，紫色和蓝色等五种色彩款式可选。

另外此次华为P20主打AI拍照，其背部是竖排的三颗摄像头，其中两颗凸起在一整块模组上，不出意外依然是徕卡参与调教。

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