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    索尼MWC将推三款新机：旗舰配置骁龙845

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

            【中关村在线新闻资讯2月24日消息，外媒报道，索尼移动南非FB账号给出的信息，索尼将在MWC2018的发布会上推出三款Xperia新手机。

    索尼MWC将推三款新机：旗舰配置骁龙845
    索尼MWC将推三款新机（图片来自baidu

           索尼宣布，本次MWC 2018上将举办独立活动，定于北京时间2月26日下午3点30分开始，并且将会推出三款Xperia新手机。现在结合evleaks的爆料，其中至少有XZ2和XZ2 Compact两款。

          来自evleaks的消息，配置方面，XZ2和XZ2 Compact均搭载骁龙845芯片，其中前者是5.7英寸的18：9全面屏设计（2160x1080），背部指纹和单摄像头，配3180mAh电池，运行Android 8.0操作系统，预计3月份正式上市。

    索尼MWC将推三款新机：旗舰配置骁龙845
    索尼MWC将推三款新机（图片来自baidu）

         后者是5英寸18：9全面屏设计（2160x1080），背部指纹和单摄像头，配2870mAh电池， 运行Android 8.0操作系统，预计3月份正式上市。

          机身材质方面，XZ2和XZ2 Compact均是双面玻璃材质，加金属中框。值得一提的是，这两款手机侧面的独立拍照按键依然保留，但首次砍掉了3.5mm耳机孔。

          另GSMArena猜测，索尼发布会上的第三款机型，可能是XZ2 Premium(4K屏）或者XZ2s。不过目前没有确切消息。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼MWC将推三款新机：旗舰配置骁龙845http://news.zol.com.cn/679/6790033.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6790033.html report 1003 【中关村在线新闻资讯】2月24日消息，外媒报道，索尼移动南非FB账号给出的信息，索尼将在MWC2018的发布会上推出三款Xperia新手机。索尼MWC将推三款新机（图片来自baidu）   索尼宣布，本次MWC 2018上将举办独立活动，定于北京时间2月26日下午3点30分...
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