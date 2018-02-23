步步高也抱大腿:向腾讯和京东转让股份

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，步步高今日公告称，步步高与腾讯、京东就智慧零售等签署战略合作框架协议，分别将向腾讯以及京东邦能转让股份。



步步高向腾讯和京东转让股份（图片来自baidu）

步步高在公告中称，2018年2月14日，步步高与深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京京东世纪贸易有限公司签署了《战略合作框架协议》。按照协议将向腾讯转让6%股份，向京东邦能转让公司5%股份，与腾讯、京东探索合资公司或其他资本合作方式，股票复牌。

至于双方具体交易金额，步步高方面以及腾讯、京东方面并没有透露。

步步高在公告中还表示，三方以共同发展“智慧零售”、“无界零售”为愿景，一致同意建立长期战略合作伙伴关系，三方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作，实现零售行业的价值链重塑。

1、探索“智慧零售”、“无界零售”新价值链

三方建立全面战略合作伙伴关系，探索零售行业的产业价值提升及价值链重塑。三方共同以“去中心化”为理念，以技术革新为驱动，以数据产品、互联网工具、供应链能力为赋能手段，推动以经营进销差为核心的传统模式，向经营顾客全生命周期的新模式转型。

2、线上流量赋能

以“去中心化”为运营理念，实现步步高线上流量的多元经营。步步高以小程序、公众号为承载工具，建立微信内商城，作为步步高的线上主要自营电商平台，充分发挥腾讯社交流量与场景优势。同时以京东到家为主要电商平台，充分发挥京东线上运营、物流履约、商品数字化能力的优势。三方共同协力，提升用户触达能力与营销效果，实现差异化经营。

3、线下业态科技创新

三方共同探索图像识别、人工智能及其他前沿技术在线下业态的应用。通过扫码购物、店内导航、智能收银、门店SaaS系统、智慧供应链、无人店技术等应用场景，持续提升门店用户体验，并实现运营效率的长足提升。

4、供应链赋能

以持续提高步步高经营效率为目的，利用京东货品供应链优势，及仓配物流全国覆盖的触达能力，提升步步高货品供应链丰富度及履约效率。

5、共建赋能方案

各方积极探索通过合资公司或其他资本合作方式，共同探索孵化新技术在线下场景的应用转化。

公开资料显示：步步高集团于1995年3月创立，集团业务主要涉及零售贸易、电子商务、商业地产、互联网金融、物流运输等多个业态。2008年，旗下子公司步步高商业连锁股份有限公司在深交所上市。

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