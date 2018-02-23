陌陌全资收购探探：265万股ADS+6亿美元

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，陌陌今日下午宣布，已经与探探公司及其全部股东达成最终协议，将以向探探发行股票及现金的方式收购探探100%股权，对价包括约265万股的ADS及约6亿美元现金。



陌陌全资收购探探（图片来自baidu）

陌陌表示，此收购案预计在2018年第二季度完成。交易完成后，探探原团队将继续独立运营产品和品牌。华兴资本作为这次交易的财务顾问。

对于此次收购，陌陌公司董事长兼CEO唐岩表示，“公司的核心定位将继续围绕社交，通过此次收购我们的产品线将得到进一步丰富。我们会继续投资或孵化多个子品牌来满足不同人群的社交和娱乐需求。探探成立短短3年时间取得的成绩有目共睹，这与探探杰出的团队密不可分。我们也很认可探探以女性用户体验为中心的产品理念，此次收购后，探探会继续由原团队独立运营产品和品牌，我们会提供全方位支持。”

探探董事长兼CEO王宇表示，“陌陌和探探有各自擅长的领域和用户人群，共同构建一个集团公司是一次重要的战略升级，将覆盖更广泛的用户和需求, 以优势互补和战略协同，来赢得一个更大的社交市场，我们对未来的发展充满信心。”

资料显示，探探是一款基于LBS的陌生人社交应用，是中国第二大陌生人社交平台，使用者通过左右滑动认识附近的人实现最基础的交友功能。截至目前，探探已经完成累计1.2亿美元的融资，最近一次融资是在2017年6月份，领投者为YY和元生资本，融资金额达到了7000万美元，估值达到了3.2亿美元。

此前探探CEO王宇曾透露，探探手机注册用户超过了9000万，有效用户达到了6000万，DAU在600万左右，日活维持在700万左右。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：陌陌全资收购探探：265万股ADS+6亿美元http://news.zol.com.cn/678/6789602.html