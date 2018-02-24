三星官方App曝光Galaxy S9四种颜色真机外观

【中关村在线新闻资讯】2月24日消息：三星新旗舰Galaxy S9将于2月25日正式发布，尽管在之前已经有各种各样的曝光信息和谍照，但始终就不如官方自己来的确切。现在三星自己的一个App则透露了这款手机的外观及其四种颜色版本。

三星为其发布会准备的手机应用Unpacked 2018如今已经可以在Google Play中下载，其中有一个功能就是以AR技术显示Galaxy S9在手中的视觉效果。

通过这个功能，我们可以看到Galaxy S9四种颜色的真正外观，分别是午夜黑、丁香紫、珊瑚蓝和钛灰。



Galaxy S9（图片来自网络）

根据早前报道，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

而最新的消息还显示，Galaxy S9将支持2TB容量的microSD卡扩展。三星将在2月25日举办Galaxy S9和S9+的产品发布会，而国行的发布会则将在3月6日举行。

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