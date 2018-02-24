【中关村在线新闻资讯】2月24日消息，近日，国家新闻出版广电总局官网发布消息称，他们将针对网络上目前大火的直播答题进行清理整顿，并将日常监管、定期巡查与网民举报结合起来，对违法违规问题“即发现、即处置”。



广电总局整治违规直播答题：即发现即处置（图片来自于谷歌）

广电总局表示，目前网络上的直播答题在吸引网民参与的同时，促进了知识的传播。不过，有一些网络平台不具备法定的视听节目直播资质，内容审核机制不健全，时常出现导向偏差,有的单纯追逐流量和点击率，以格调低下、低俗媚俗的内容吸引眼球，传播不符合社会主义核心价值观的内容。

为进一步贯彻落实党的十九大报告提出的加强互联网内容建设，营造清朗的网络空间的精神，国家新闻出版广电总局在通知中要求，对网络视听直播答题活动加强管理，进一步规范网上传播秩序，防范社会风险。

这次通知中明确指出，网络直播答题的内容要坚持正确导向，大力弘扬社会主义核心价值观和社会主义先进文化，传播健康有益的知识，不得传播国家法律法规禁止的内容，不得传播格调品味低下的内容，不得宣扬拜金主义和奢靡之风；开展网络直播答题节目的平台必须具有法定网络视听节目直播资质。未持有《信息网络传播视听节目许可证》的任何机构和个人，一律不得开办网络直播答题节目；具有资质的平台开办网络直播答题节目，必须切实履行主体责任，严格履行备案审核手续，完善内容审核管理制度和工作方案，做到问题处置及时，责任追究到人；直播答题节目主持人应当具备广播电视节目主持人相应的条件，具有高尚的道德品质和良好的业务素质；网络直播答题活动不得过度营销和过度炒作。

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