三星良心：S9将支持最大2TB存储卡扩展

【中关村在线新闻资讯】2月24日消息，外媒AH报道，三星S9将支持2TB容量的microSD卡扩展。此前的S8/S7，三星的官方说法都是支持最高256GB存储卡。



S9将支持最大2TB存储卡扩展（图片来自baidu）

媒体援引消息人士说法，三星并不打算极力宣传这一个功能，因为目前市面上最大的microSD卡仅512GB，虽有SanDisk的400TB，但是它的价格高达250美元。

早前报道，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

此外，三星S9+配备6.2英寸全面屏，搭载骁龙845（国行、美版等），配备6GB+64GB内存，3500mAh电池支持无线充电。

三星将在2月25日在西班牙巴塞罗那举办Galaxy S9和S9+的产品发布会。三星S9系列手机的国行发布会将在3月6日举行。

售价方面，传闻三星S9系列手机 的售价为1000美元（6300元人民币）起，这比起iPhone X起售价格还要贵上一点点。

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