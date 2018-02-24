【中关村在线新闻资讯】2月24日消息， 波士顿拍卖行RR Auction周四表示，他们即将拍卖一份珍贵的藏品，是苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯在四十年前填写的一份求职申请单。这其中的一些拼写和填写错误也让这份求职申请单更加珍贵。



乔布斯求职申请表即将拍卖：估值约超过5万美元（图片来自于谷歌）

据了解，这份求职申请单是拍卖行RR Auction的文化用品专场拍卖会的一部分，这场拍卖会将在3月8日至15日期间举行。除了这份求职申请单之外，他们还将拍卖乔布斯签过名的一本Mac OS X技术手册和剪报，这些藏品都价值不菲。

去年3月份的时候，波士顿名人签名拍卖行对外放出了一些新的拍品，其中就包括一张乔布斯亲笔签名的NeXTWORLD海报。

这张海报是史蒂夫乔布斯在1992年签名的，目前归属于波士顿名人签名拍卖行。这份拍品的截止日期是美国太平洋时间3月8日，也就是说如果对它感兴趣还是有很大机会的。乔布斯很少在物品上进行签名，所以也从侧面反映出这张海报的珍贵之处。

NeXTWORLD是以NeXT电脑为主的展会，这张海报是为举办1992年那届展会（1月22日至24日）所设计的。乔布斯也参加了那次展会，至于是为什么会在那张海报上签字并不得而知，不过由于稀缺性，拍卖行也把这份拍品估值为20000美元以上。







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