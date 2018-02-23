陌生人交友变一家？传陌陌5亿美元收购探探

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，有媒体报道中国第一大陌生人社交平台陌陌将收购探探，交易金额预计将超过5亿美元。



传陌陌5亿美元收购探探（图片来自baidu）

资料显示，探探是一款基于LBS的陌生人社交应用，是中国第二大陌生人社交平台，使用者通过左右滑动认识附近的人实现最基础的交友功能。

探探提供基于共同兴趣、共同手机联系人的推荐机制以及帮助聊天破冰的真心话问答功能、对暗恋的通讯录好友匿名表白等功能，以此来引导用户交流。

截至目前，探探已经完成累计1.2亿美元的融资，最近一次融资是在2017年6月份，领投者为YY和元生资本，融资金额达到了7000万美元，估值达到了3.2亿美元。

此前探探CEO王宇曾透露，探探手机注册用户超过了9000万，有效用户达到了6000万，DAU在600万左右，日活维持在700万左右。

另外还有媒体透露，陌陌即将收购探探，交易金额为7.35亿美元。此次交易将成为陌生人社交领域最大的并购案，具体消息陌陌预计将在今日美股开盘前公布。

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