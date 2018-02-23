【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，下个月底华为即将在巴黎召开新品发布会，并正式公开华为P20、P20 Lite和P20 Pro。就在今天，这款万众瞩目的新机亮相工信部。从定妆照上来看，这款手机的亮点依旧是徕开后置双摄。



华为P20定妆照现身工信部：徕卡双摄+实体Home键（图片来自于weibo）

据了解，华为P20保留了实体Home键，因此前置指纹识别模块也集成在了这一位置。该机采用金属中框设计，后置竖排徕卡双摄，同时华为Logo也改成了竖形设计。除此之外，该机还将使用类似iPhone X的“刘海屏”设计，并搭载麒麟970处理器。

此前，英国媒体Pocket-lint报道称，华为最新放出的邀请函显示，确认将于3月27日在巴黎举办新品发布会，至于发布会的主角将会是传闻已久的华为P20系列手机。报道称，此次发布会的主题是 “See Mooore With AI”中，别出心裁的出现了三个“OOO”，或许暗示新机会搭载传说中的徕卡三摄，并主打AI智能拍照功能。

华为P20系列将包括华为P20，P20 Plus和P20 Lite三款机型。华为P20将会采用18.7:9的异形屏设计，而华为P20 Lite则会配有19:9的异形屏。至于华为P20 Plus不出意外的话，也同样也是18:7的异形屏。

硬件配置方面，预计P20、P20 Plus将搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10相仿，6GB+64GB起步。而P20 Lite则是麒麟659处理器。以上三款机型将有黑色，金色，粉色，紫色和蓝色等五种色彩款式可选。







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