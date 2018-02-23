苹果开发者有福利：AppStore截图提升到10张

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，苹果今天对App Store更新了上架规则，新的规则宣布，开发者对于其开发的App，在截图介绍部分可以添加10张屏幕截图，而之前是5张。



AppStore截图提升到10张（图片来自baidu）

此次政策更新之后，开发者可以在App页面最多展示40张截图，包括iPhone、iPad、Apple TV、Apple Watch。而在此之前，每一款设备只能展示5张，也就是最多20张截图。截图增多之后，开发者可以展现App的更多功能和细节。除了10张截图外，30秒的预览视频依然得到了保留。

此外，苹果还提醒开发者，确保前三张截图能够展示App的“精华”。因为如果没有预览视频的话，用户在App详情页面最先看到的就是前三张截图，它们很可能决定用户是否会下载。

苹果的App Store从2008年7月上线至今，已经累计向应用开发者分成超过700亿美元，同时也产生了1000亿美元的流水，可以说是收入最高的手机应用商店。

另外，苹果于前段时间也推出了新的措施：从2018年4月起，iOS所有应用必须适配iPhone X。

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