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    苹果开发者有福利：AppStore截图提升到10张

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯2月23日消息，苹果今天对App Store更新了上架规则，新的规则宣布，开发者对于其开发的App，在截图介绍部分可以添加10张屏幕截图，而之前是5张。

    苹果开发者有福利：AppStore截图提升到10张
    AppStore截图提升到10张（图片来自baidu）

            此次政策更新之后，开发者可以在App页面最多展示40张截图，包括iPhone、iPad、Apple TV、Apple Watch。而在此之前，每一款设备只能展示5张，也就是最多20张截图。截图增多之后，开发者可以展现App的更多功能和细节。除了10张截图外，30秒的预览视频依然得到了保留。

         此外，苹果还提醒开发者，确保前三张截图能够展示App的“精华”。因为如果没有预览视频的话，用户在App详情页面最先看到的就是前三张截图，它们很可能决定用户是否会下载

    　　苹果的App Store从2008年7月上线至今，已经累计向应用开发者分成超过700亿美元，同时也产生了1000亿美元的流水，可以说是收入最高的手机应用商店。

           另外，苹果于前段时间也推出了新的措施：从2018年4月起，iOS所有应用必须适配iPhone X。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果开发者有福利：AppStore截图提升到10张http://news.zol.com.cn/678/6789403.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6789403.html report 891    【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，苹果今天对App Store更新了上架规则，新的规则宣布，开发者对于其开发的App，在截图介绍部分可以添加10张屏幕截图，而之前是5张。AppStore截图提升到10张（图片来自baidu）此次政策更新之后，开发者可以在Ap...
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