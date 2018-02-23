阿里联通5G网络加速产品曝光：或MWC发布

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，有消息人士透露，阿里巴巴正秘密谋划和中国联通推出一款5G网络加速产品，该产品预计将在今年全面上线。



阿里联通5G网络加速产品曝光（图片来自baidu）

一位接近阿里的人士透露，阿里此次和联通推出的5G网络加速产品将依托阿里云高速通道、CDN等技术，为5G环境下的垂直应用提供移动网络端的加速保障，主要优势提现在智能感知、智慧运营、全网覆盖。

据悉，该产品将是5G在行业垂直应用场景的一次提前应用，该服务的核心是通过4G/5G QoS加速能力满足大流量、低时延等应用需求与用户体验，通过对保证比特速率GBR、最大比特速率MBR、网络时延等QoS参数的差异化设置，为垂直应用场景提供高质量网络保障。

有运营商人士透露，阿里旗下的通信部门阿里通信曾在MWC前夕召开闭门分享会，邀请了一些运营商领导及少量媒体分享即将推出的新产品。

遗憾的是，当前阿里以及联通方面并没有回应，对于这款5G加速产品具体的上市时间也未知晓。

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