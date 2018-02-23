如果你要问近几年中国哪一市场发展速度最快，那么无疑是中国的电影市场。在2016年中国曾经出现了票房危机，不过随着战狼2的出现，中国电影市场正式成为全球第二大电影票仓。事实上，前些年的中国电影市场仍旧有一些规律可以摸索，但进入2018年之后，中国电影市场的套路就让人越来越看不懂了。



2018年中国电影的套路，就是没有套路（图片来自于谷歌）

2018年刚刚走过了两个月的时间，但已经贡献了许多的奇迹。这其中大部分的奇迹主要来自于国产电影。笔者自认为对于中国电影市场非常了解，但在这两个月的时间里也被频频打脸。如果细细来分析的话，2018年的中国电影市场没有套路。

近期专资办曾经批评过猫眼专业版的数据统计，显然意味着他们对于票房数据的重视程度。从整体的榜单来看，前十名中外语片仅占三个名额是令人非常意外的。要知道1月份有诸多进口大片上映，而这些片子中成绩最好的竟是来自去年创造了票房奇迹的阿米尔·汗。

在没有进入2018年元旦档期之前，笔者对于1月份的判断其实比较的简单。元旦档期的几部电影并没有所谓的强势角色，而12月份的电影依旧正在发挥着余热。迪士尼选择在1月份投放星球大战的正传作品其实是十分明智的。不过，这一切的预测进入了2018年就全部被推翻。



2018年中国电影的套路，就是没有套路（图片来自于谷歌）

说来比较奇怪，《星球大战》这一电影系列在美国就相当于《西游记》的历史地位。最新一部的《星球大战：最后的绝地武士》虽然海外口碑褒贬不一，但依旧成功拿下了北美去年的票房冠军。因此，在没有什么强势对手的情况下，笔者当时把1月份称为“星战保护月”。

令笔者颇感意外的是，“星战保护月”并没有如约而至，反倒又一次创造了星战系列的新低，甚至不如上一部外传作品。人们的眼球被前任系列牢牢抓住。巧合的是，前任系列的第一部也是在世界杯年上映，不过当时中国电影市场远没有现在的体量。前任系列的前两部作品票房分别为1.29亿和2.51亿，可以说连这次的零头都没有达到。

其实，《前任3：再见前任》的票房走势有很多值得玩味的地方。这部电影选择在了2017年12月29日上映，首日票房仅仅获得了6000多万的票房，留在2017年的票房仅有不到3亿。也正是从1月1日开始，《前任3：再见前任》开始稳定在每天1亿的票房水平，高峰时刻甚至取得了单日票房突破2亿的好成绩。



2018年中国电影的套路，就是没有套路（图片来自于谷歌）

事后复盘此事，《前任3》背后折射出视频网站的崛起。该片终极预告片的播放量突破9000万，而腾讯视频平台对于这部电影的贡献也是最大的。《前任3》的观影人群更是直接，来自二三四线城市的年轻人是他们的票房贡献主力。这些年轻人也恰好是现在短视频平台的主要用户，配合不同风格的片中音乐MV的病毒传播，《前任3》的大卖也在情理之中。

如果说《前任3》的大卖还有一定的规律可循，那么1月份另外一匹大黑马莫过于延期了五年才上映的清华大学献礼片《无问西东》。虽然目前的票房只有7.5亿，但考虑到这部电影的题材以及整体风格，能够在进口片众多的1月份获得如此成绩已经殊为不易。



2018年中国电影的套路，就是没有套路（图片来自于谷歌）

《无问西东》的片方在上映之后并没有做过多的宣传，甚至许多海报也采用的当年的物料。不过，如果从粉丝的角度出发，这是一部非常合格的粉丝电影。银幕上所呈现的是偶像五年前的样子，光是这些就已经值回票价。外加这部电影并非一无是处的烂片，各个时代人物命运的变化给了观众远超预期的东西。双重效应之下，影片的口碑与票房自然不愁。

相比1月份的前菜，2月份的春节档无疑是更加刺激的一块战场。不死心的笔者再一次对于市场进行了预测，《捉妖记2》是笔者唯一看好的电影。无论是承接《战狼2》气质的《红海行动》，还是第一部口碑爆棚的《唐人街探案2》，都无法撼动《捉妖记2》的地位，更不用说本就不被看好的《西游记之女儿国》。



2018年中国电影的套路，就是没有套路（图片来自于谷歌）

一周过去了，春节档的成绩似乎也要尘埃落定，笔者再一次被无情的打脸。《唐人街探案2》成为整个春节假期的最大赢家，截至发稿时已经获得了22.16亿的票房。《捉妖记2》也获得了18.44亿的票房，是否能够最终超越第一部仍旧是一个未知数。更加令人意外的是，《红海行动》也从不被人所看好，开始走上属于自己的“逆袭”之路。连续两个工作日获得单日票房冠军似乎也在逐渐变成现实。

事实上，这三部电影都是有前作基础的作品。《红海行动》的前作《湄公河行动》曾经获得了2016年十一档票房冠军，而另外两部作品则更不用过多介绍。因此，观众和市场的反馈更多代表了这些续作的硬实力。在这一角度上来衡量，《捉妖记2》显然不能够令人满意。



2018年中国电影的套路，就是没有套路（图片来自于douban）

在春节档之前，曾经出现过针对票补的限制性政策。最终，这样的限制并没有影响到人们的观影热情。之前笔者也提到过，虽然各个片方已经限制了最低票价为19.9元，但大年初一当天预售票房已经达到了6000万元，相当于去年大年初一7.6亿元票房的8%。从现在的数字来看，大年初一当天破纪录的12.69亿票房，也是人们观影热情的极佳佐证。

过去两次国产电影超越海外电影票房的年份，上半年表现均不尽如人意，而下半年则实现了大逆转。进入2018年，中国电影市场进一步的走向了一种难以捉摸的状况，因此国产片与进口片之争仍旧扑朔迷离，但对观众来说，有更多优质作品出现总是好事情。

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