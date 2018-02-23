Snap掌门人去年薪资6.38亿美元：约40.5亿元

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，CNET报道称，Snap提交给美国证券交易委员会的文件显示，该公司掌门人埃文·斯皮格尔2017年获得的总薪酬为6.38亿美元，约合人民币40.5亿元。



Snap掌门人去年薪资6.38亿美元（图片来自baidu）

Snap提交的文件显示，斯皮格尔的薪酬包括价值6.366亿美元的股票奖励，以及120万美元的薪水和其它报酬。斯皮格尔2017年薪资水平为98078美元。

根据ISS分析公司的统计，斯皮格尔的薪酬在公司CEO获得的年度最高报酬中排名第三。仅仅落后于对冲基金Och-Ziff资本管理集团CEO丹尼尔·奥奇（Daniel Och），后者在2007年和2008年所获薪酬分别为9.189亿美元和11.9亿美元。

“阅后即焚”移动消息应用Snapchat已经成为了国外青少年最喜欢的应用，其在12至17岁和18至24岁用户群中的增长将首次超过Facebook和Instagram，而这恰恰是营销人员最觊觎的两类人群。

股价方面，今年2月，该股股价首次突破17美元，高于去年7月的首次公开发行价。不过，该公司股价星期四下跌了8%，分析师将股价下跌归咎于Snapchat最近的改版。

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