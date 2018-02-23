仅16％iPhone用户开通Apple Pay 苹果嫌慢了

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息：支付，这是很多巨头挤破头都想进入的领域，这其中也包括了苹果这个当前世界上市值最高的公司。苹果的Apple Pay从推出之后就野心不小，但目前的普及率却并不乐观。

Loup Ventures日前发布了一份关于Apple Pay的调研报告，其中显示只有16%的iPhone用户开通了这项支付服务，具体的数量大约为1亿2700万。对此，苹果也在2月的股东大会上坦言，这个速度比自己预期的要慢很多。

事实上，苹果在推广Apple Pay方面一直都很努力，尤其是做好银行和零售商方面的推进工作。根据数据显示，Apple Pay已经与全球2707家银行达成合作，同时零售商的支持率也达到了24%，全美有超过一半的零售店支持Apple Pay付款。



Apple Pay

尽管Apple Pay的活跃用户在今年翻了一番，交易量增加了两倍，但苹果仍然认为这个速度有点慢了，因为不论是从开通还是到实际应用场景，苹果都认为这个过程是相当通畅的。

Loup Ventures分析认为，苹果有3到5年的时间来发展Apple Pay移动支付，还是比较宽裕的，随着基础设施的完善，这个速度应该会加快。

大家有在生活中使用过Apple Pay进行支付吗？感受又是如何呢？

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